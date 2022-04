Ilham CHANCARI

Titulaire d'un Master en Audit & Contrôle de gestion, et je dispose d'une expérience de 9 ans en comptabilité et gestion d'entreprise, j'ai occupé un poste de responsable des comptes au groupe OMF, j'avais comme mission, la supervision de la comptablité générale, veiller au respect des procédures et des normes comptables, suivi des recouvrement, et la gestion des impayés, suivie de la gestion administrative du personnel et réaliser les travaux de clôture. Cette expérience m'a permis de mettre en application toutes mes connaissances acquises durant mon master, et aussi être polyvalente et capable d'intégrer tout type d'entreprise afin de participer à la réalisation de ses objectifs.



Mes compétences :

MES

polyvalente