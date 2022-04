Ilham EL AMRANI

Je suis actuellement étudiante en deuxième année d'un BTS études économie. J'ai effectué plusieurs stages dans des cabinets d’économiste de la construction, pilote TCE ainsi que des cabinets d’architecte pour lesquelles j'ai pu effectuer diverses missions. Ces expériences ont été passionnante et très bénéfique pour moi, elles m'ont permis d'avoir confiance en mon projet professionnel et m'ont donné l'envie d’évolué dans ce secteur. Ma formation m'a permis d’acquérir des connaissances dans l'économie en maîtrise d'œuvre et en entreprise que l'on applique sur des projets ce que je trouve très intéressant. C'est ce qui m'a donné l'envie de poursuivre mes études sur une formation d'ingénieur Management de projet en alternance au centre Gustave Eiffel (91380). Cela me permettra d’approfondir mes connaissances et en apporter de nouvelle, tout en me formant concrètement en entreprise et pouvoir enfin travailler sur de réel projet.

Je suis ouverte à toutes opportunités, dans ce domaine.



Mes compétences :

Microsoft Office

Autocad

ArchiCAD...

Google Sketchup

Vectorworks

Revit

Microsoft Excel