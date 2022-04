Je m’appelle ilham EL MESBAHI, j’ai 23 ans et je suis actuellement en deuxième année à l’école nationale supérieure de techniques avancées(ENSTA) à Brest en France. Après une formation générale en première année j'ai choisi l'option mécanique en deuxième année pour ensuite pouvoir me spécialiser en Architecture Navale et Offshore, profil Conception des plateformes offshores.

je suis actuellement en recherche actif d'un stage de 6 à 9 mois dans le domaine d'architecture navale.



J'apprécie le travail de groupe et m'adapte facilement au contexte organisationnel dans lequel je me trouve.