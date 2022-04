Ilham ELHAIMER

Actuellement en poste en tant que chef de projet, j'assure des missions de maîtrise d'oeuvre de conception principalement. A ce titre, j'ai développé des compétences en BIM, modélisation, élaboration et exploitation de la maquette numérique. Je suis également amenée à réaliser des missions de synthèse en exécution.

Titulaire d'une double formation (ingénieure et architecte), je suis intéressée pour évoluer vers d'autres métiers connexes, dans le domaine du bâtiment, permettant de valoriser mon approche globale de "l'acte de construire", que je me suis efforcée de constituer par ma formation et mon parcours professionnel.



Mes compétences :

Sketchup

Autodesk Revit

ArchiCAD

Adobe Photoshop

BIM

Modélisation 3D

Microsoft Project

Microsoft Office

AutoCAD

Adobe Illustrator

Adobe InDesign