Ilham ELOUADI

Je suis de nationalité Marocaine, âgé de 22ans, et j’ai un diplôme de technicien spécialise en gestion des entreprises ; Notre formation est bâtie sur l’étude théorique et pratique

L’expérience acquise au cours de mon stage précédent au sein de la société Lafarge pour une durée de 2 mois au sien de service comptabilité et commerciale me permet de développer un esprit d’écoute et d’analyse, ainsi qu’une certaine efficacité pour le travail d’équipe, que je mettrai volontiers à votre service. Ainsi je souhaite vivement participer activement aux différentes missions de votre entreprise.

Enfin, ma créativité, mon autonomie et ma réactivité ainsi que mon enthousiasme seront des alliés dans mes futures fonctions.





Mes compétences :

Stage dans la societe LAFARGE