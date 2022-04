Ilham ESSALHI

Ayant terminé ma formation d’informatiste à l’école des sciences de l’information, j’ai émis le souhait de soumettre ma candidature afin d’intégrer un organisme en plein croissance où je pourrais mettre en œuvre mes compétences.

Portant un réel intérêt à la gestion, à l’économie , à la veille et à la bibliothéconomie ainsi qu’aux nouvelles technologies et techniques de l’information et de la communication.

J’ai appris au cours de ma formation divers aspects des systèmes d’informations et de gestion qui corresponde parfaitement au demandes des recruteurs.

Fiable et doté d'une capacité d'adaptation importante, je souhaiterais rejoindre un groupe où je pourrais mettre en œuvre mon savoir faire et mes compétences.







Mes compétences :

eCommerce

Quark Xpress

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft Excel

Microsoft Access

Illustrateur

CGI Web Development

Alfresco

Adobe Photoshop