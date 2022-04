Ilham ESTHETIQUE

Bonjour,



Esthéticienne et Prothésiste Ongulaire diplômée, je me déplace à votre domicile pour vous proposer épilations, soins visage et corps, maquillage, manucurie, beauté des pieds.



Zone de déplacement : La Côte Bleue et ses environs.



Pour prendre RDV, vous pouvez m'appeler ou laisser un message au 06.70.56.49.02



Et je vous invite à visiter mon site : http://ilhamestetique.weebly.com/



A bientôt.



ILHAM



Mes compétences :

Soins esthétiques

Esthetique

Maquillage

Epilations

Soins du corps

Onglerie Manucurie