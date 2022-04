Project Manager : CA env. 280K€

- Inspections tierce partie Centrale thermique,CCG, CND,...France/Monde pour un grand compte.

- Inspections périodiques et initiales éoliennes ( env 8OO machines vérifiées depuis 2009)

-ADV



Compétences:



- Coordination et mise en relation : rapidité, qualité, fiabilité, autonomie et confidentialité

- Garantir les compétences techniques nécessaires aux projets : recherche d'experts nationaux et internationaux (USA-Russie-Japon- Europe-UAE…)

- Actions correctives : prise d’initiatives et maîtrise de l’imprévu, consolidation des plannings projets en place, suivi proactif de l’état d’avancement de l’ensemble des projets (anticipation des déviances potentielles)

- Actions préventives : application de la politique qualité coûts/délai

- Coordination de toutes les communications avec le client et le/les pays exécutants

- Organisation et participation à la mobilisation / démobilisation des réunions avec le/les

pays exécutants par conférence téléphonique

-Clarification avec le client de tout les sujets de préoccupation - le cas échéant

En raison du temps d'émission portées détaillé de l'inspection de toute la documentation pertinente à l'ordre d'exécution(PO, ITP, drawings - plans, la procédure FAT, codes et normes applicables,

etc)

- Des rapports réguliers au client pendant l'inspection et le rapport final

- Assurer le maintien du contrat, questions techniques et commerciales liées au contrat

- Vérification de la qualité des rapports du pays exécutant

- Assistance technique

- Planification (gestion du temps)

- Confidentialité,



Mes compétences :

Project coordinator