Ilham HAMMOUMI BENARAB

Jeune diplômée en licence sciences de gestion, option management finance

Membre de l'organisation "Jeunes Leaders Marocains" menant des projets de développement socio-économique et durable auprès de populations en situation de précarité.







Mes compétences :

• Forte capacité d’analyse et d’organisation

• Capacité d’adaptation et travail en équipe

• Compétences en comptabilité : préparation des co

• Compétences en Marketing : définir et piloter le

• Communication : sens des relations, écoute activ

• Sens des responsabilités et prise d’initiative

• Compétences en Ressources humaines : mettre en p

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel