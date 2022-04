Ilham HARAKATE

Bonjour à tous,



Je suis à la recherche d'un travail dans le domaine de l'informatique. Je souhaite travailler en tant que assistante chef de projet, web marketing, rédactrice web et éventuellement en tant que webmaster.



Cher recruteurs, donnez moi ma chance de vous montrez mon savoir et mon savoir-faire et vous ne serez pas déçu.



Cordialement,



Mlle HARAKATE



Mes compétences :

UML/OMT

XML

Visual Basic

SQL

Personal Home Page

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio.NET

Microsoft Visual Studio

Microsoft SQL Server

Microsoft Publisher

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Joomla!

JavaScript

HTML

Drupal

Cascading Style Sheets

Adobe Photoshop