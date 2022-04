Actuellement en 5ème année à l'Ecole Marocaine des Sciences de l'Ingénieur, je suis à la recherche d'un stage de fin d'études d'une durée de six mois.

Motivée , je désire apprendre et contribuer afin de mettre en pratique mes connaissances et consolider mes compétances.



Mes compétences :

MVC

C#

C

Hibernate

Enterprise JavaBeans

PHP

C++

Java EE

Oracle tuning

ASP.NET

JavaServer Framework

Développement Android

Communication écrite et orale

Conception UML