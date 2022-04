Ilham KHILKI

Forte des connaissances que j'ai pu accumuler lors de mon cursus, du caractère polyvalent de ma formation combinant à la fois une maîtrise de l'environnement des réseaux et mon diplôme d'ingénierie en développement informatique JAVA/J2EE et des compétences que j'ai pu mettre à l'épreuve jusqu’à ce jour grâce à l'expérience professionnelle que j'ai pu forger en tant que consultante indépendante auprès de société étrangère (canadienne), manager à la tête d'une équipe de chargés d'assurance qualité, un domaine où j'ai pu d'ailleurs développer une grande expérience en terme d'analyse de processus. je jouis aussi d'un grand sens d'engagement, de rigueur et le travail d'équipe m'inspire

mais je reste convaincue que j'avance dans un domaine où je suis en perpétuelle recherche du savoir et qui n'en finit pas d'innover



Mes compétences :

Ms Project, Visual Studio, Eclipse, Netbeans, Mave

Access, Oracle 10g, MySQL, SQL Server.

Windows (XP, Vista, 7, MS DOS), Lunix (Ubuntu, Man

Struts, Spring, Hibernate, EJB3, JPA, Swing, jQuer

JAVA, PL/SQL, XML/XSL, SQL,VB.

Merise, UML

JSP, Servlet, Ajax, AXIS, JS, HTML, CSS, ASP.net .

Active Directory, DHCP, DNS, SSH, SMTP, TCP/IP, Co

IIS, Apache Tomcat, JBoss, GlassFish.