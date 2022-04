Ilham LAMGHIT

Interprète arabe (moyen orient et Maghreb ) , j'exerce ce métier depuis quelques années au profits des arabophones en France , auprès de plusieurs administrations , hôpitaux et services sociaux . je suis appréciée pour mon professionnalisme mon calme , et mon sourire .

j'exerce aussi la fonction d'écrivain public auprès de plusieurs mairies en ile de France , ou je fais preuve d'efficacité attestée par les employeurs et les usagers



Mes compétences :

Rédaction

Traduction médicale

Relationnel

Traduction

Traduction simultanée