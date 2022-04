Ilham MAADINI

Jeune femme de 35 ans, Je suis titulaire d’un Diplôme Universitaire de Technologie à l’Ecole Supérieure de Technologie à Casablanca (Maroc), ainsi qu’un Diplôme en Gestion des Ressources Humaines à l’EFA (CEFOR).



Depuis, j’ai pu capitaliser une expérience de 11 ans dans des postes clés. Autant de défit que j’ai relevé avec succès grâce à ma rigueur, ma persévérance et mon esprit d’équipe et d’initiative.



L’importance de ces fonctions, m’a permise de développer, à côté de mes capacités de réflexion et d’action, des qualités organisationnelles, et tout au long de ce processus j’ai toujours su mobiliser les ressources nécessaires à l’accomplissement des tâches qui m’ont été affectées.



Après une expérience riche comme Responsable Ressources Humaines au sein d'une société de négoce des Aciers et produits métallurgiques et plastiques, aujourd'hui j'occupe le poste de Responsable Formation au sein du Groupe KOUTOUBIA.



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Formation