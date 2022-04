Ilham RAOUD

Mes précédentes expériences m'ont permis de développer mon sens commercial et mes techniques de négociation. Aussi, je suis en mesure d'identifier les besoins des clients, de réaliser des devis puis de vendre et de gérer les commandes, avec pour objectifs principaux : booster les ventes et fidéliser la clientèle.



Ma formation et mon parcours professionnel témoignent de mes compétences techniques et de mon savoir-faire, et j'aimerais pouvoir poursuivre la description de mes compétences lors d'un entretien que vous aurez l'amabilité de m'accorder.





Mes compétences :

Vente

Informatique

Fidélisation client

Relation fournisseurs

Adaptation

Analyser les besoins et définir les objectifs

Gestion de la relation client

Organisation