Je m’appelle ilham j'ai 25 ans titulaire d'un niveau de bac+2 en comptabilité et gestion d'entreprise , et j'ai un expérience de 2 ans dans le secteur industriel , et 6 mois dans une grande magasin comme conseiller de vente , et mon dernier expérience est conseiller clientèle avec une Etablissement de crédit .