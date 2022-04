Ilhame CHICHAOUI

C'est une photo à AGHBAR (LA ROUTE D'ASNI le majestueux Grand Atlas ) 140 km de la montagne . Cette sortie à pour but, dans un cadre associatif, prodiguer des soins de première nécessité aux enfants de cette région magnifique ou la loi de de l'extreme pauvreté fait des ravages -.Mais j'étais très touchée par le beau sourire de ces enfants et par la beauté des paysages.

Mais il reste beaucoup à faire pour préserver leur dignité humaine…….

Sur la photo il ya aussi docteurNadia à gauche en blanc) je salue sa mobilisation et son dévouement pour les enfants de la région du Haouz.