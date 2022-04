Ilhame EL MIFTAHI

Ayant une solide expérience de la vente, je possède un bon sens du relationnel et sais être à l'écoute du client pour répondre au mieux à ses besoins.Je suis capable de m'adapter facilement à une équipe et réaliserai avec rigueur les différentes tâches que vous confierez.



Mes compétences :

Développement du CA

Gestion et formation de l'équipe de vente

Optimisation du merchandising

Recrutement et formation des collaborateurs

Mise en application de la politique de fidélisatio

Conseil clientèle