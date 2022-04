Ilhame MAHMOUDI

Assurer l'administration des ventes



Maîtriser les techniques de paiement : Crédit documentaire ; LCSB



Gérer les litiges commerciaux



Créer, actualiser les diverses bases de données informatiques



Etudier et optimiser les coûts de transport



Traiter la liasse documentaire



Appliquer les Incoterms 2000 & 2010



Assister le réseau commercial export



Rechercher et appliquer les informations légales selon les destinations



Concevoir et rédiger une offre commerciale PRO FORMA



Organiser et planifier les déplacements des commerciaux



Organiser et suivre une prestation de transport en Europe et à l'international



Négocier le prix et le délai d'une prestation de transport selon le mode choisi



Assister les opérations d'Import



Planifier, coordonner et assurer le suivi des opérations de transport



Mes compétences :

Microsoft office 2007/2003

Liner terms

Incoterms 2010

Traduction assistée par ordinateur

Assistanat commercial

Incoterm