Ilhem BELHATEM

Architecte spécialisé en écoconception,architecture bioclimatique et construction biosourcée. Nos projets visent la qualité de l'espace dans un souci permanent de recherche d'équilibre entre le respect de l'environnement de l'homme, des savoirs faires locaux et la maitrise des coûts du projet.

Notre recherche architecturale vise la nécessité de concevoir des espaces où l'on est avant tout heureux de vivre avec comme objectif l'impact zéro, au sens du lien symbiotique avec le territoire, même lorsque cela semble un rêve pieux.

Nous élaborons des concepts de systèmes constructifs alternatifs tels que la construction en béton de chanvre ou la construction en paille issus de savoirs locaux et de cultures émergentes des territoires qui les sous-tendent.

Nous assistons également de nombreux Maître d'ouvrage dans le cadre d'opérations inscrites dans une démarche "qualité environnementale"à travers un accompagnement sur le plan architectural, technique, urbain et environnemental.

« Le territoire est un acte d’amour issu de la fécondation de la nature par la culture ».

Alberto Magnaghi



Membre des associations:

Le mouvement des colibris

Construire en chanvre

Les compaillons

WWF

Plan international

Handicap international







Mes compétences :

Écologie

Conception

Développement durable

Architecture

Formation

Ecologie de la construction

Conseil aux entreprises