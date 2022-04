Mes principales qualités sont :



- Trés bonne relations humaines

- Dynamique

- Sens des responsabilités

- consceiencieuse

- ordonnée

- Bonne en français oral et écrit

- Bonne en arabe oral et écrit

- Moyenne en Anglais oral et écrit



Mes principales qualifications :

- Relation clientèle

- Suivi dossier clientèle

- Suivi et gestion de projet

- Mise en place de procédures de gestion

- Classement et archivage



Mes compétences :

Relation clientèle

Suivi projet