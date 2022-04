Ilhem HADDOUM

Mes compétences :

Vente, conseil et fidélisation clientèle

Gestion candidatures, gestion congés locataires

Preparation aux commition d'attribution

Enregistrement attestations assurance

Encaissement loyers

Gestion téléphonique et physique des litiges

Etats des lieux, envoi de bon de commande

Suivi du précontentieux

Réalisation/signature de contrats location meublé

Accueil et renseignement de la clientèle

Contentieux

Gestion des réclamations