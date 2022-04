Ilhem KHEMIRI-ROSSIGNOL

De formation universitaire lors de laquelle j’ai développé une sensibilité particulière pour l’art et la littérature, mes expériences professionnelles répondent avant tout à mon envie constante de promouvoir l'art et la culture. Mon objectif est de partager ma passion dans le cadre d’un métier productif aux résultats visibles, axé sur un projet culturel et éducatif ambitieux.

De caractère volontaire et optimiste, j’aime agir de façon autonome. Organisée, rigoureuse et précise, j’aime travailler dans un cadre agréable et stimulant culturellement et humainement. Adaptable, je suis ouverte à toute expérience professionnelle, mission en tant que freelance ou dans le cadre d'un projet et travail en équipe.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion administrative

Gestion budgétaire

Gestion de la relation client

Suivi commercial et administratif

Moteurs de recherche web

Administration d'entreprises

Recherche iconographique

Rédaction de contenus

Bibliographie

Internet

Microsoft Office

Mac OS X

Recherche documentaire