Ilhem MARZOUGUI

Ingénieure en génie civil, diplômée en 2014 de l'ENIG. Actuellement j'occupe le poste d'un ingénieur contrôle qualité chez "Simkar Immobilière" ayant une mission de supervision et de contrôle des travaux de construction des logements sociaux au lotissement El Bokri. Précédemment, j'ai eu une expérience de 8 mois dans une entreprise de travaux publics "Colas" j'étais chargée de la supervision et pilotage des chantiers:Exécution de parking de l’hotel Laico à Mohamed 5 et l'aménagement de piste agricole à El Khlidia. J’ai acquis un certain savoir-faire après une formation à propos les logiciels de calcul de bâtiment tel que Arche et Robot Structural Analysis et Covadis ainsi que le logiciel de gestion de projet Pimavera P6.



Mes compétences :

Arche

Piste+

Photoshop

Flash MX

Robot Structural Analysis

Microsoft Office

Bonne communication

Esprit ouvert

Dynamique

Esprit d'équipe

Gestion de projet

Esprit analytique