Ilia MAMAN HAROU

Je suis natif de Zinder où j’ai effectué mes études primaires et secondaires avant de continuer à l’Université Abdou Moumouni de Niamey. J’ai fréquenté la Faculté des Sciences où j’ai obtenu mon DUES (mathématiques, biologie et géologie car absorbé par le monde vivant) avant de continuer avec la Faculté d’Agronomie où j’ai obtenu ma maîtrise Es Sciences Agronomiques. En 1993 je poursuivi mes études à l’ENSA de Yamoussoukro ou j’ai obtenu mon Diplôme d’Agronomie Approfondie DAA après 2 années dont une équivalence de DEA a été délivrée par l'Université Abdoul Moumouni de Niamey. Mon amour pour le bois des plantes m’a amené à faire un stage dans la compagnie SIFCI (société des industries de la Côte d’Ivoire).

Par la suite j’ai été vacataire à la faculté d’agronomie pour 3 ans avant de regagner World Vision comme assistant coordonnateur à Maradi. Un an après je deviens Manager de programme durant 7 ans avant de regagner le bureau National à Niamey pour occuper les postes de chargé de sécurité alimentaire et de livelihoods, le Manager de la qualité du ministère et le coordonnateur des bases. J’ai assuré l’intérim du Directeur des opérations pour 4 mois (Août à Décembre 2011). Après ce temps d’intérim je reprends ma position de Chargé de sécurité alimentaire de World Vision Niger, Mon rôle est d'asseoir une stratégie de sécurité alimentaire, d'appuyer tous les programmes de WVN dans le domaine de la sécurité alimentaire en créant et maintenant les relations avec la FAO; En même temps je conçois les projets spéciaux pour les programmes et appuie les managers dans leur gestion des programmes pour le bien être des enfants.

Je continue à servir à World Vision Niger dans le cadre de DFAP de l'USAID à Maradi. J'assure le rôle de Team Leader sur le terrain et mon rôle est d'assurer la mise en œuvre du programme, le leadership programmatique, le rapportage, le contrôle budgétaire, la gestion des ressources humaines, le maintien de bon partenariat entre WV et les autres structures, la gestion du personnel avec une trentaine de personnes et intégration avec les autres programmes de la zone.



Mes compétences :

Courtoisie

Ecoute

Patience

Gestion de projet

Formation

Agronomie/Environnement