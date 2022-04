Ilias AMRAOUI

Je suis actuellement en 3e année d’école d’ingénieur généraliste à l’Ecole Centrale de Marseille, spécialisé dans le domaine de la chimie et du génie des procédés, en plus d’enseignements suivis de management, de QSE et d’innovation. J'ai la possibilité de réaliser un stage en entreprise d’une durée de 6 mois, à partir du 8 avril 2019.

Curieux et appliqué, je m’engage à innover et à réaliser avec intérêt les tâches qui me seront confiées. Ma rigueur et ma capacité de travail en groupe me permettront de m’intégrer aux différentes unités et équipes de travail sans problèmes



Mes compétences :

Recherche

Logistique

Production

Management

Innovation

Génie des Procédés

Chimie