Je me nomme Ilias BEEN , j'ai 22 ANS et j'habite à Nanterre. Je suis de nationalité belge/Beninoise. J'ai une première expérience dans le monde du travail. Mon projet professionnel est de faire carrière dans les métiers commerciaux pour devenir responsable de magasin.



Mes compétences :

Assuré l'entretien du magasin

Réception des marchandises

Inventaires

La gestion des stocks

- Ranger les articles non veendus

- Proposer les articles et conseill

- L'aider aux essayages

La sécurité du magasin

- La caisse

La livraison des Marchandises

- Accueillir le client

- Assurer les commandes

- Assurer la mise en place des articles

Journals

Internet