Ilias DIGO MCHINDRA SAID

Je suis actuellement en projet de valider mon BTS Service Informatique aux Organisations car ce secteur me plaît énormément et donc je souhaite devenir informaticien . je suis en recherche de stage ou d'un premier emploi dans une structure qui pourrait m’accueillir et m'aider à développer mes compétences.



Mes compétences :

Maîtrise des outils bureautiques

Dynamique,apte,sérieux,disponible

Système d'exploitations Mac OS

Système d'exploitations Windows

Evaluation des risques sécurité Informatique