Ilias JABEN AHMED

Je souhaite intégrer dans une démarche d'amélioration Produit-Process-Qualité.

Mon domaine d'activité :

- Management de la qualité dans l’industrie agroalimentaire.

- Audits qualité, Outils de qualité et amélioration continue

- Management de projet.

- Gestion de production.

- Le contrôle de procédés et la mesure de performance

- Analyse de faisabilité et gestion de risques industriels.



Mes compétences :

Chargé Hygiène, sécurité et environnement

contrôle de la qualité

Stage de deux mois au sein de la société CONAGRO