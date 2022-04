Ilias LOUAH

Né dans un environnement multiculturel (belgo-marocain), j’éprouve un réel plaisir à y évoluer dans ma vie professionnelle. En parallèle, mon double profil, scientifique et créatif, m’a amené à un exercer un panel d’activités assez large, de la rédaction de contenus scientifiques au management culturel.

Mon objectif professionnel en résultant est simple : assouvir mes besoins de « science et créativité » tout en apportant mes compétences à un projet innovant.





Mes compétences :

Reportage

Reporting

Polyglote

Gestion de projets

Polyvalence et capacité d'adaptation

Multiculturalisme

Musicien

Conception-rédaction