Ilias Magha

Ingénieur d'état de l'ENSAT

@: iliasmagha@gmail.com

Tel: 0615357121



2008-2010 : Ingénieur d'état à l’ENSA de Tanger option génie Industriel et logistique.



2006-2008 : Maitrise en génie mécanique à la FST de Béni Mellal



2004-2006 : DUT en maintenance industrielle option électromécanique à l'EST de Safi



2004 : baccalauréat série sciences mathématiques



Expériences :



Depuis le 25-04-2013 : Planificateur au sein d’Antolin MAROC.

Taches : * Traitement et analyse de la demande client.

* Assurer la planification de la production.

* Adéquation des lignes de production selon la diversité de la demande client.

* Assurer la livraison du client selon la demande reçue.

* Participation à la préparation et l’organisation des inventaires…



Depuis le 14-09-2011 au 24-04-2013 : Supply Analyst au sein de LEAR automotive MAROC.

Taches : * Eviter le stoppage des lignes de production.

* Assurer le suivi de l’approvisionnement de la matière première.

* Assurer l’adéquation de la quantité approvisionnée de la matière première avec les prévisions.

* Participer à la préparation et l’organisation des inventaires…

Depuis le 01-01-2013 : Supply Analyst new projects.

Taches : * Négociation du Lead Time avec les fournisseurs.

* Assurer la disponibilité de la matière première.

* Assurer le suivi des obsolètes…





Mes compétences :

Électromécanique

Génie industriel

Génie mécanique

Logistique

Maintenance

Maintenance industrielle

Mécanique