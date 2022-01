Je suis journaliste, coordinateur numérique à @radiofrance.

En plus du digital, j'ai également travaillé en radio ainsi qu'en télévision (France Télévisions).

J'ai réalisé plusieurs enquêtes pour la cellule investigation de Radio France.

Je suis co-auteur de la série VR "imMERsif", des histoires maritimes racontées en vidéo 360 et son 3D.

Passionné par les sciences cognitives, l'analyse comportementale et l'intelligence émotionnelle.