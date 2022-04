Ilias TAFOM NSANGOU

Ingénieur informaticien accompli, avec des connaissances importantes dans la technologie de l'information et plus précisément en génie logiciel, l’installation et administration des applications client/serveur, l’administration de la messagerie d’entreprise, l’administration et sécurisation de base de données, le webmaster, analyste programmeur. Efficace à la fois dans le travail d’équipe ainsi qu’individuel. Flexible et capable de s'adapter à des situations nouvelles et difficiles.