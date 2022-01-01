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Ilies BOUZEGHTI

Saint-André

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Strasbourg dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

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Entreprises

  • DALKIA - TECHNICIEN SUPERIEURE

    Saint-André 2012 - maintenant MAINTENANCE
    DEPANNAGE
    CONSEIL CLIENTS
    LOGISTIQUE CHANTIER

  • CNRS - STAGIER

    Paris 2011 - 2011 DECOUVERTE DE LOGICIELS
    DECOUVERTE DE LA METHODOLOGIE APPLIQUEE AU CNRS
    DECOUVERTE DES ATELIERS

  • ABS RENOVATION - TECHNICIEN PLOMBIER

    2010 - 2011 INSTALLATION DE SANITAIRES
    DEPANNAGE
    LOGISTIQUE CHANTIER
    DEMOLITION

  • ELYO - TECHNICIEN DE MAINTENANCE STAGIAIRE

    2008 - 2009 MAINTENANCE DES SYSTEMES ENERGETIQUES
    DEPANNAGE
    LOGISTIQUE CHANTIER
    CONSEIL CLIENTS

  • DOMINOS - EMPLOYE POLYVALENT

    2008 - 2010 MANAGEMENT
    ACCUEIL CONSEIL CLIENT
    PREPARATIONS ET CONFECTIONS DE COMMANDES
    GESTION DE STOCKS

  • ABS RENOVATION - AIDE PLOMBIER

    2007 - 2007 INSTALLATION SANITAIRE
    DEMOLITIONS

Formations

  • Lycée Gustave Eiffel classe preparatoire ats

    Dijon 2012 - 2013

  • Lycée

    Yvetot 2010 - 2011 BTS

    BTS FLUIDE ENERGIE ENVIRONNEMENT EN ALTERNANCE - MAINTENANCE DES SYSTEMES ENERGETIQUES
    INSTALLATION DE SYSTEMES ENERGETIQUES
    DIMENSIONNER DES INSTALLATIONS
    CALCULS SCIENTIFIQUES APPLIQUES
    GESTION D'EQUIPE
    PACK OFFICE

Réseau