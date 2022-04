Iliès HADJAB

Actuellement en 2ème année à l'ESCE ( Ecole Supérieure de Commerce Exterieur) qui est une grande école délivrant un grade de Master 2 en commerce international. ( Univeristés Lauréate)

Les matières étudiées sont : Marketing, Logistique, Analyse financière, Commerce international, Incoterms, négociation interculturelle..)



Je recherche un stage de 6 mois à partir de juin 2014



Presently a second year student at the Ecole Supérieure du Commerce Extérieur (ESCE) a

Leading Paris-Based, five-year school of international commerce (Laureate Universities)

Subjects include : Marketing, Supply chain, Financial analysis, International trade…)



looking for a 6 months internship starting in june 2014