Iliès MEFLAH

Bonjour à tous,



Dernièrement j'ai participé à la formation qualifiante Intégrateur Cabine Aéronautique à l'AFPA de Balma (6 mois) à la suite de laquelle j'ai passé mon CQPM en candidat libre.



J'ai acquis les connaissances techniques nécessaires durant ma formation et mes stages à DAHER et Vartan Product Support pour prétendre à un poste d'intégrateur cabine.



Je suis à l'écoute de conseils et/ou d'aide afin d'accomplir ce projet professionnel qui me tient a coeur et enfin trouver un poste au sein duquel je peux évoluer.