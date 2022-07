Je m'appelle Ilyas Wadjinny, étudiant à l'école CY Tech en 3ème année du cycle ingénieur en Mathématiques appliquées et Informatique - Spécialité Data Science.

J'ai des compétences solides en machine learning et développement python que j'ai acquis à travers des projets personnels et durant mes deux années d'alternance en data science chez EvidenceB dont le métier est de créer des outils e-learning renforcé par le machine-learning, afin d'offrir un suivi personnalisé aux élèves. Pendant ces deux années j'ai travaillé sur plusieurs projets, dont la création d'un outil pour simuler le comportement des élèves afin de tester le modèle machine learning et le développement d'un moteur d'intelligence artificielle pour classifier et estimer le niveau de chaque élève.

Ci-dessus quelques projets personnels de machine learning et de développement python/R:

https://github.com/Wadjinny/pygame_kmeans

https://github.com/Wadjinny/Hapiness_Score_Prediction_Linear_Model