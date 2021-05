Ilyass BOUARE

Après 3 années passées au sein du service contrôle de gestion, je suis actuellement responsable planification groupe sur l'activité après-vente chez HESS automobile.



L'objectif de cette création de poste a une double finalité :

- La finalité opérationnelle consistant à pallier au manque de visibilité de la direction générale et des acteurs opérationnels sur la gestion efficiente des ressources après-ventes;

- La finalité stratégique ayant pour but d'anticiper les fluctuations du domaine d'activité stratégique pour y adapter au mieux les ressources financières, les ressources humaines et les campagnes marketing.



Mes missions actuelles consistent à créer de nouveaux indicateurs dans le but de contrôler le niveau de travail des ateliers et la qualité de gestion des plannings après-ventes. Je forme aussi les chefs d'atelier, les réceptionnaires et les transverses du groupe sur les process et les logiciels de planification.



Grâce aux KPIs opérationnels, je permets à la direction générale, aux ressources humaines, aux directeurs de site et à la business unit après-vente d'avoir une vision plus ciblée des activités alarmantes et de trouver un équilibre entre l'allocation des ressources et la charge de travail.



J'ai pu mettre en évidence toute la valeur ajoutée de ce poste durant cette période de crise sanitaire tant au niveau financier (Réduction des coûts et optimisation des résultats de l'activité après-vente) qu'au niveau humain (Préconisation du volume de productifs à mobiliser et gestion du chômage partiel).