Ilyass ILYAS (AIT YOUSSEF)

Je suis AIT YOUSSEF Ilyass, j'ai 23 ans, je suis ingénieur électrique pour les énergies renouvelables et les réseaux intelligents, de luniversité Mohammed 6 polytechnique, Ce Master vise les fondamentaux de lingénierie électrique, des énergies renouvelables, des réseaux intelligents (Smart Grids) et de la conduite de projets techniques : conception, dimensionnement, installation, suivi, contrôle, gestion, optimisation et maintien des systèmes.



Je viens de compléter ma première expérience chez IRESEN où j'avais comme mission la planification des activités de recharge de véhicules électrique dans un réseau intelligent. je souhaiterais continuer à relever de nouveaux défis professionnels. Cest pourquoi, fort de mes 8 mois dexpérience dans cette entreprise, jai décidé de vous faire parvenir aujourdhui ma candidature spontanée en raison de la motivation et de lintérêt qui maniment pour rejoindre une équipe .

En, effet, je recherche actuellement de nouvelles opportunités de travail telles que responsable technique me permettant de mépanouir professionnellement et dapporter les connaissances acquises aux postes que jai occupés précédemment et pendant les stages que jai réalisés.

Les stages et missions que jai réalisés dans des sociétés comme NABC, COBOMI, IRESEN mont permis de développer mon sens de la responsabilité et de la rigueur.

Ma passion pour mon domaine prouve mon dynamisme et mon envie de relever de nouveaux défis. Entreprenant et persévérant, jaspire à progresser dans le secteur dactivité et à apporter ma contribution aux projets de ce poste.

Rigoureux et polyvalent, je serais ravi de pouvoir apporter mes compétences acquises au cours de mon cursus ainsi que mon profond enthousiasme à travailler à vos côtés.

En vous remerciant pour votre attention, je vous prie de bien vouloir agréer, madame, monsieur, mes plus cordiales salutations.