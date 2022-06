Bonjour,



Etant actuellement un jeune inscrit au CFP Charmilles et suivi par la mission locale de Grenoble, je suis à la recherche d'une formation en alternance afin de poursuivre mes études et de réaliser mes projets d'avenir.



Je suis mobile géographiquement dynamique et motivé, je serais disponible quand vous le voudrais pour un entretien individuel où je pourrais vous exprimer de vive voix ma motivation.



Ilyess BOUSSANDEL



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Publisher

Microsoft Access