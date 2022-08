15 ans d'expertise dans le secteur de la traçabilité.

Une maîtrise des produits et une étroite collaboration avec nos fournisseurs.



Une relation de proximité tant avec nos clients (conseil et suivi de votre demande)

qu'avec nos partenaires.



Des solutions complètes (de l'installation à la maintenance en passant par les tests et la formation).



Imprimantes Transfert Thermique

Imprimantes Jet d'Encre

Etiquettes Adhésives ou non (nous disposons de notre studio de création)

Matériels d'Etiquetage (nous disposons d'un Bureau d'Etudes)

Films Transfert

Cartouches

Têtes d'impression

Lecteurs Code-Barres

Enrouleurs/Dérouleurs

Distributeurs d'Etiquettes

Logiciels



Mais aussi ... Votre partenaire en communication tous supports.



L'Equipe IM'POSE.