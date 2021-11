Imad EL OIRDI (EL OIRDI)

Prochainement titulaire d'un diplôme dingénieur détat en Génie Electrique et Contrôle Industriel de la faculté des sciences et techniques Mohammedia université Hassan 2 Casablanca, en convention avec Luniversité de technologie de Belfort-Montbéliard, je suis activement à la recherche dun stage de projet de fin d'études dune période de 6 mois qui me permettra non seulement daccroitre mon expérience professionnelle dans le secteur des systèmes embarqués, lélectricité, et l'automobile.

Grâce aux différents modules étudiés lors de ma formation universitaire, j'ai pu acquérir plusieurs connaissances en Systèmes Embarqués, Electrotechnique, Machines électriques, électronique de puissance, et automatisme.

Les stages que jai déjà effectués mont également doté de compétences en matière de prises de décision et dun goût certain pour le travail en équipe,

Sérieux, déterminé et persévérant, je souhaite vivement m'ouvrir sur une autre expérience et intégrer votre entreprise leader dans son domaine.