Imane BENNANI (IMANE BENNANI)

Dynamique, curieuse et motivée je suis toujours prête à relever de nouveaux défis et acquérir des nouvelles compétences, disposante de la créativité et la prise d'initiative, capable à répondre aux missions requises avec une efficacité.

Fraîchement diplômée de l'EMSI Rabat, je suis actuellement à la recherche d'une nouvelle opportunité favorisant mon développement professionnel et personnel.

Mon ambition est d'évoluer et mettre à la disposition de ma prochaine entreprise ma formation et mes compétences techniques et managériales, pour élaborer un travail que j'espère sera à l'attente des espérances de ses dirigeants.