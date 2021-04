Imane BOUNOUH

Depuis 5 ans, je donne du sens à mes compétences en communication et gestion de projet en travaillant sur des projets à mission avec enthousiasme, détermination et ambition. Qu'il s'agisse de démocratiser la culture à France Culture ou d'entretenir le lien avec le territoire et ses habitants au sein de Seine-Saint-Denis habitat, mes expériences antérieures ont toujours été dans la lignée de cette quête de sens.



Cette ambition est née au Mans, en Sarthe, il y a une dizaine d'années. À cette époque, les « Français » se résumaient à mes voisins, à mes amis du collège et à mes professeurs. La France quant à elle, cétait mon quartier du Mans, chez ma mère, et la maison-ferme de mon père à Saint-George-le-Gaultier. Cette vision plurielle de ce que peut être la France à petite échelle est à mon sens la meilleure manière de réaliser limportance de nos institutions et principalement culturelles et éducatives. Mes premières lectures ont été faites dans la bibliothèque de la maison de quartier Jean Moulin, mon esprit critique est né au collège de REP+ Vauguyon et mes premières découvertes culturelles ont été financées par le service jeunesse de la mairie. Je suis une enfant des institutions françaises et cest par gratitude et parce que je connais limportance quelles ont dans le quotidien dautres petites Imane que je souhaite travailler à développer leurs performances.



Jai trouvé dans la communication des institutions et des entreprises à mission un nouveau moyen de minvestir pour le bien commun. Je plaide pour une communication de proximité qui rapprocherait les institutions des publics isolés, notamment grâce à la transformation digitale, aux nouveaux médias sociaux et à une meilleure compréhension de la diversité de notre pays.



Au travers de mes expériences, menées avec beaucoup de travail et de passion, mon empathie, ma curiosité et ma capacité danalyse, ont toujours été des atouts pour évoluer dans ces situations complexes. Je veux être prête à relever les défis de notre époque.



: imanebounouh98@gmail.com