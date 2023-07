Imane OUAHIOUNE

Avec 6 ans dexpérience dans la comptabilité, l'expertise comptable, et le conseil, ma mission principale est de tenir la comptabilité d'une société (PME ou grand groupe).



Aujourd'hui je suis responsable d'un portefeuille de clients comprenant 50 sociétés ayant des secteurs d'activité différents.

Pour y parvenir, j'instaure une discipline qui consiste à organiser les données financières de toute entreprise avant toute chose.



Les services que j'apporte pour chaque société sont :



- Tenue comptable (achat, vente, trésorerie, charges sociales salariales et patronales, dotations aux amortissements, provisions)

- Le lettrage des comptes comptables

- Rapprochement bancaire

- Déclarations fiscales : TVA, CFE, CVAE, TVS, IS

- Révision comptable générale

- Élaboration des liasses fiscales

- Mis en paiement de différents impôts

- En relation directe avec la clientèle : à l'écoute de toute problématique comptable, fiscale et financière afin d'apporter des solutions

- En relation directe avec la DGFIP pour résoudre toute problématique fiscale

- Gérer les contrôles fiscaux



Outils de requêtes et logiciels : Cegid (Expert On Demand), EBP, Dext, So Bank, Jedeclare