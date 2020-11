Imane RMOUCH

Je suis une personne flexible au travail, reconnue par mon sens d'organisation, de responsabilité et de ma polyvalence. J'aime le travail en équipe et je compte mettre mes compétences en valeur en tant qu'Intégratrice web dans un environnement en constante évolution.



Mes compétences :

WordPress

MySQL

Microsoft Access

Cascading Style Sheets

jQuery

Visual Basic

SQL

Personal Home Page

Microsoft Word

Microsoft SQL Server

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Merise Methodology

Joomla!

JavaScript

HTML5

HTML

ECLiPSe

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe After Effects

3D Studio Max