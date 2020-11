Imane SOUDARI

Aujourd'hui je suis jeune professionnelle en recherche de mon premier emploi après l'obtention de mon diplôme d'ingénieur en conception mécanique pour l'énergie et le transport.

J'ai effectuer mon parcours académique en alternance à université de technologie de Belfort-Montbéliard " UTBM" avec un contrat d'apprentissage de 3 ans chez le GROUPE PSA.

J'ai travaillé en tant qu'alternant au département de conception et assemblage de châssis et moteurs et donc j'ai monté en compétences en tout ce qui concerne l'industrialisation, le Lean manufacturing et les méthodes industrielles.