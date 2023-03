Imed Eddine BOUKARI

Je suis un ingénieur spécialisé en intelligence artificielle et data science, avec une expérience significative dans la conception et la mise en oeuvre de projets liés à l'IA. Actuellement, je suis en stage de fin d'étude au sein du CNAM de Paris, où je travaille sur un projet passionnant axé sur la sécurité des réseaux IoT. Plus précisément, mon projet porte sur la conception d'un système de détection d'intrusion (NIDS) dans les réseaux IoT, en utilisant les Graph Neural Networks pour améliorer la précision et l'efficacité de la détection.



Au cours de mes études et de mes projets professionnels, j'ai acquis une solide expérience en matière de développement de solutions d'IA à l'aide de diverses techniques, telles que le Deep Learning, le Machine Learning et le traitement du langage naturel. Mes compétences incluent également la manipulation et l'analyse de données à grande échelle, ainsi que la conception d'architectures de systèmes complexes.



Je suis passionné par l'utilisation de l'IA pour résoudre des problèmes concrets et améliorer les processus métier. Je suis également un communicateur efficace et un bon collaborateur, capable de travailler en équipe avec des professionnels de différents horizons pour atteindre des objectifs communs.



Je suis à la recherche de nouvelles opportunités pour mettre mes compétences et mon expertise en IA au service de projets innovants et ambitieux. N'hésitez pas à me contacter pour discuter de tout projet potentiel ou opportunité de collaboration.