Imed HAMDI

Testeur QA logicielsTesteur QA logiciels chez Orbit Net



janv. 2022 - aujourdhui · 1 an 1 mois janv. 2022 - aujourdhui · 1 an 1 mois

Tunisie

- Rédiger les rapports de test davancement- Analyser les spécifications - Concevoir et implémenter les cas de test - Exécuter les cycles de tests fonctionnels, régression - Analyser les résultats dexécution et déclarer les défauts - Confirmer les défauts et vérifier la régression - Rédiger les rapports de test davancement

Compétences : Robot Framework · Automatisation des tests · Cucumber · TestLink · Tests exploratoires · Tests logiciels · Selenium · JIRA · xray · Katalon Studio · MySQL · Git · Java · C#



Développeur C#



Freelance / Indépendante

sept. 2013 - aujourdhui · 9 ans 5 mois sept. 2013 - aujourdhui

Tunisie



- Assister et accompagner les utilisateurs lors de la mise en production du logiciel.- Analyser les besoins des clients. - Concevoir et implémenter les nouvelles fonctionnalités. - Développement des nouveaux modules dapplication gestion de stock - Tester unitaires des nouvelles fonctionnalités. - Optimiser les requêtes SQL. - Participer avec les différents membres d'équipe aux projets et recherches nécessaires au développement et à lévolution des systèmes. - Assister et accompagner les utilisateurs lors de la mise en production du logiciel.

Compétences : Microsoft SQL Server · MySQL · C#