Passionnée par le monde des affaires , je décidais donc d'entamer mon cursus universitaire à l'ESEEC Tunis où j'ai obtenu une licence appliquée en techniques comptables et fiscales.

Désireuse de poursuivre mes études vers un Master, une formation excellente à l'ISG Bizerte ma permis d'acquérir de nouvelles connaissances approfondies à partir des différentes matières étudiées ( audit , comptabilité , contrôle de gestion , finances .. ) mais également de suivre un programme de formations pratiques en management du SI (ERP/CRM) offert par l'éditeur du logiciel " Divalto" dans un cadre de partenariat avec l'université .



Avoir obtenu un Master en Comptabilité, Contrôle et Systèmes d'information de l'ISG Bizerte avec la mention très bien constitue pour moi un avantage indéniable permettant , d'une part , de développer mes savoirs techniques attachés aux fonctions principales de l'expertise comptable et d'autre part d'élargir ma palette des compétences dans un domaine jugé nécessaire à répondre aux besoins actuels d'entreprises modernes , voire le management du SI.



Au fait, je me suis bien familiarisée avec l'aspect réel de ma formation académique dans le cadre des stages réalisés au sein des firmes de secteurs différents (bancaire -tertiaire -industriel). Notamment au groupe d'expertise comptable (SOGECAF) et aux bureaux de CAC (NS consulting ,STEC) où j'ai pu assister les équipes du travail dans le traitement des diverses opérations (établissement des déclarations fiscales et sociales, saisie , rapprochement ) ,mais aussi dans Denim Authority, où j'ai été chargée de différentes tâches ,à la fois de contrôle de gestion (suivi des rendements , planification des actions) et d'audit interne (évaluation des contrôles internes conçus , suivi des actions ) .



De plus , j'ai eu l'opportunité de toucher le secteur bancaire au cours d'un stage , effectué au sein de BT , durant lequel j'ai pu réaliser des tâches accomplies quotidiennement au sein de guichet telles que l'encaissement des chèques remis , la conversion des devises , l'accueil et le traitement des cartes bancaires.



A mon savoir-faire s'ajoute mon savoir-être (travail en équipe, responsabilité, capacité d'écoute, esprit d'analyse) qui se développe non seulement par mes stages réalisés, mais aussi , par l'accès aux plusieurs opportunités riches et offertes par l'organisation internationale JCI dont je suis un membre actif depuis 2019.



Actuellement , ouverte aux nouvelles opportunités professionnelles correspondant à mon profile , n'hésitez pas donc à me contacter :)